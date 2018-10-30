Спецназ уничтожил штаб «боевиков» под Самарой: видео

Бойцы спецназа соединения Центрального военного округа уничтожили «боевиков» и разгромили их командный пункт. Тактико-специальные учения прошли в Самарской области.

Согласно легенде тренировки, группа разведчиков обнаружила скопление сил незаконных формирований в черте города. Для их уничтожения к точке «штаба» выдвинулась группа бойцов спецназа на бронированном автомобиле «Тигр-М».

Перед штурмом снайпер группы поразил часового, не привлекая внимание другие боевиков. После этого бойцы атаковали «штаб боевиков», взяв в плен их командира и захватив документы. Кроме того, были освобождены заложники, удерживаемые условным противником.

Для исполнения поставленных задач военнослужащие широко применяли опыт, приобретенный, в том числе, в Сирии. Всего в учениях приняли участие более четырехсот военнослужащих и около сотни единиц техники.