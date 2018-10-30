Атака мотострелков и гром артиллерии: лучшие кадры масштабных батальонных учений в Южной Осетии

Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели батальонные тактические учения в Южной Осетии. В мероприятиях участвовали мотострелки, артиллеристы, зенитчики и военнослужащие специальных подразделений.

Согласно легенде, военным предстояло ликвидировать условных террористов в горах Кавказского хребта. Задача решалась путем взаимодействия различных подразделений. Мотострелки при поддержке разведчиков и артиллеристов обнаружили, блокировали и уничтожили отряды «боевиков».

Тактические группы отработали как переход в наступление, так и ведение обороны. Кроме того, военнослужащие захватили и удержали удобный рубеж, а также провели тренировку выхода из боя для восстановления боеспособности.

Для уничтожения «террористов» использовались минометы «Сани», системы залпового огня «Торнадо-Г», боевые машины пехоты, ПТРК «Штурм-С» и разнообразное стрелковое оружие. В качестве условных боевиков применялись динамические цели, а созданию реальной боевой обстановки способствовали новейшие комплексы стрельбищного оборудования. Всего для учений привлекли более 1500 военнослужащих и около 300 единиц техники.