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Совместное уничтожение «боевиков»: военнослужащие РФ и Пакистана обменялись опытом по борьбе с международным терроризмом

Татьяна Ляшко
19:58 29.10.2018
Здесь, в рамках учений «Дружба-2018» горные подразделения армий двух стран отрабатывают и другие самые эффективные методы борьбы с террористами.

Метод беспарашютного десантирования отрабатывается вот на таком тренажере. Четырехэтажное здание. Военнослужащие спускаются по канату.

Руки – только в перчатках, чтобы не повредить руки о канат. Ноги – работают как тормоз, замедляя скольжение. Наши бойцы горной бригады высоты не боятся. Но спуски с вертолета – не их профиль. Работают под присмотром пакистанского инструктора.

Российско-пакистанский штурмовой отряд высаживается в десятке километров от базы условных террористов. Первая группа – занимает позиции по всем секторам и обеспечивает безопасное десантирование.

Такой метод доставки в горах Пакистана – порой единственный способ попасть к месту операции.

«Если нет возможности приземлиться вертолету, или заросли или склон крутой. Поэтому мы используем этот способ. Он необходим для быстрого спуска группы в горной местности», - говорит Егор Алешин, командир отделения горной бригады ЮВО.

После высадки из вертолета отряд разбивается на группы, которые окружают здание. В нем закрепились террористы.

Метод динамического штурма – группы входят не скрытно. С порога накрывают противника огнем.

Не заброшенное здание, а полигон. Группа Специальных Операций Пакистана построила этот дом по примеру афганских строений. В которых нередко скрываются боевики запрещенных террористических организаций.

«Наша задача сейчас зачистить помещения. То есть наша группа делится по парам и зачищает помещения по двум секторам», - говорит Максим Жаров, разведчик горной бригады ЮВО.

Все помещения зачищены, теперь группы должны быстро покинуть здание. Их уже ожидает вертолет. Это финальная тренировка перед самым масштабным этапом учений «Дружба».

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