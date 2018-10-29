«Точка притяжения для всех военнослужащих» - Максим Сураев о Главном храме ВС РФ

Храмовый комплекс Вооруженных Сил РФ будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье. Его строительство будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Идею возведения храма ВС РФ одобрили десятки политических, общественных и культурных деятелей, в том числе космонавт Елена Серова, депутат Госдумы РФ Ирина Яровая, певица Ольга Кормухина, телеведущие Оксана Федорова, Борис Корчевников, Наталия Метлина, певец Николай Расторгуев и другие. Инициативу Минобороны РФ поддержал и член комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству летчик-космонавт Максим Сураев.

Я как полковник запаса полностью поддерживаю ту инициативу, которая возникла в стенах Министерства обороны и лично у министра обороны Сергея Шойгу о строительстве главного храма МО РФ, всех военнослужащих на территории Московской области в парке "Патриот". Я считаю, что это своевременная идея, и я думаю, что это необходимость, которая продиктована временем. Я считаю и я уверен, что это будет точкой притяжения для всех военнослужащих, для всех неравнодушных людей», - отметил Сураев.

«Я посмотрел архитектурные решения, которые будут воплощены при строительстве этого храма, и это действительно очень символично, потому что все святые, относящиеся ко всем родам войск, будут представлены в этом грандиозном сооружении. Вообще наша армия действительно пропитана духом, и очень многие полководцы были глубоко верующими людьми. Также на сайте по строительству главного храма МО РФ есть очень удобный интерфейс. И каждый неравнодушный человек может сделать пожертвование на строительство данного храма. Лично я это уже сделал и призываю всех последовать моему примеру», - также добавил летчик-космонавт.

К началу строительства храма все готово. В основание будущего собора заложен освященный камень. Вскоре на этом месте появится храм, приделы которого будут посвящены небесным покровителям каждого рода войск. Это не просто православный собор, а целый историко-музейный комплекс. В его стенах будут проводить экскурсии и читать лекции. На сегодняшний день общими усилиями собрано 1 201 485 178 рублей. Сбор продолжается. Для пожертвований открыт специальный банковский счет, на который каждый желающий может перечислить любую сумму.