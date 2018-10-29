Шойгу обсудил с главой минобороны Греции вопросы безопасности

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Греции Панос Камменос обсудили вопросы международной безопасности в ходе встречи в Москве.

«Предлагаю обсудить вопросы усиления присутствия контингентов зарубежных стран НАТО, и в частности США на территории Греции. Данный процесс мы фиксируем и у наших границ. Сегодня военная активность НАТО достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Возросли интенсивность и масштаб мероприятий оперативной и боевой подготовки, в ходе которых отрабатываются задачи ведения боевых действий наступательного характера», - сказал глава российского военного ведомства.

Панос Камменос также обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, назвав ее «взорывоопасной», и отметил важную роль России в разрешении кризиса в регионе.

Ранее «Звезда» публиковала информацию о двустороннем военно-техническом сотрудничестве России и Греции.

В справке отмечалось, что такое сотрудничество ведет свою историю с 1993 года.

В разное время Россия поставляла Греции зенитно-ракетные комплексы, десантные корабли на воздушной подушке, противотанковые ракетные комплексы, боевые машины пехоты, ручные противотанковые гранатометы, артиллерийские установки, военно-транспортные вертолеты Ми-26, а также стрелковое оружие для сил греческого спецназа.

Кроме того, Греция на сегодняшний день является единственной страной НАТО, в войсках которой используются российские зенитные ракетные средства ПВО. В настоящее время на вооружении греческой армии стоят американские ЗРК Patriot PAC-2, российские ЗРС С-300ПМУ1, а также комплексы ближнего действия советского производства - «Оса-АКМ» и «Тор-М1». Все средства интегрированы в национальную систему ПВО и являются составной частью ПВО НАТО.

Кроме того, греки используют в учениях противотанковые ракетные комплексы «Фагот» и «Корнет».