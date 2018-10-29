Спецназ ВВО отразил нападение «боевиков» на колонну бронетехники

В Хабаровском крае военнослужащие подразделения спецназа ВВО отразили атаку условных боевиков на колонну бронетехники.

Колонна попала в засаду - бандиты подорвали фугас под головной машиной. Однако для военнослужащих спецназа звучит команда «К машине!», и они максимально оперативно занимают круговую оборону.

Смена огневых позиций, общение в группе и стопроцентная слаженность действий - главные навыки, которые отрабатываются на подобных тренировках, основанных на боевом опыте.