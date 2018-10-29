Юнармейцы провели необычный флешмоб в Москве

Юнармейцы Москвы «сделали мир добрее». Флешмоб под таким лозунгом члены патриотического движения провели на Ленинском проспекте.

Ни петь, ни танцевать не потребовалось - оказалось, что достаточно доброго слова и хорошего настроения. Девушки в алых беретах с белыми бантами встречали прохожих и от чистого сердца желали им хорошего дня, здоровья и успехов.

Ребятам удалось вызвать улыбку на лицах даже у самых серьезных и напряженных жителей столицы - пусть на минуту, но все их заботы отошли на второй план.