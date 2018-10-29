Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Построим Храм Вместе! ТЕГИ

Воскресник в парке «Патриот»: военные ЗВО с семьями благоустроили стройплощадку Главного Храма ВС РФ

Алексей Савелов
14:35 29.10.2018
Гости воскресника вывезли с площадки осенние листья, сухие ветки и бытовой мусор.
Воскресник в парке «Патриот»: военные ЗВО с семьями благоустроили стройплощадку Главного Храма ВС РФ

Военнослужащие 1-ой танковой армии ЗВО вместе со своими семьями необычно провели выходные.

Они провели воскресник и вывезли с площадки осенние листья, сухие ветки и бытовой мусор с площадики Главного храма Вооруженных Сил. Свой вклад в строительство внесли больше трехсот человек.

Напомним, что инициатива строительства главного храма ВС РФ принадлежит главе оборонного ведомства страны Сергею Шойгу. Его идею горячо поддержали самые разные люди: журналисты и актеры, политики и общественники, певцы и музыканты.

Строительные работы ведутся исключительно на народные пожертвования. Открыт специальный банковский счет, на который каждый желающий может перечислить любую необременительную для него сумму и почувствовать свою причастность к большому и благородному делу. На сегодняшний день общими усилиями уже собран 1 220 880 163 рублей, и сбор продолжается.

Если вы, как и многочисленные герои нашей постоянной рубрики «Построим храм вместе!» готовы оказать посильную помощь строителям, то на нашем сайте, пройдя по этой ссылке, вы найдете всю необходимую информацию, включая банковские реквизиты для перечисления средств. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.10.2018, 14:26
Уникальные раритеты: от «кристалла Чернова» до космического лазерного пистолета
Дата29.10.2018, 00:07
Т-72, «Гвоздика» и мотострелки разгромили «террористов»: яркие кадры учений в Таджикистане
Дата28.10.2018, 08:53
Туктамышева стала триумфатором на Гран-при Skate Canada
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата29.10.2018, 12:19
«Монолит», прожигающий бетон: какими будут новейшие ракеты российской армии
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Построим Храм Вместе!
14:35 Армия
Воскресник в парке «Патриот»: военные ЗВО с семьями благоустроили стройплощадку Главного Храма ВС РФ
18:08 В стране и мире
Видео
«Дух - главное достояние русского воина» - Георгий Саралидзе о строительстве главного храма ВС РФ
18:26 В стране и мире
Видео
«Место объединения русской истории» - журналист Андрей Медведев о главном храме ВС РФ
19:30 В стране и мире
Видео
Место обретения душевного покоя - космонавт Елена Серова поддержала строительство православного собора
18:19 В стране и мире
Видео
Это вызывает душевный трепет: Елена Старостина одобрила инициативу о строительстве главного храма ВС РФ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:09 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео крупного пожара на складе стройматериалов во Владивостоке
13:20 В стране и мире
Меркель не будет переизбираться на пост председателя ХДС - СМИ
11:13 В стране и мире
Видео
На Кубани задержали директора цирка, где львица напала на ребенка
10:59 В стране и мире
Москалькова сообщила о безрезультатности переговоров о возвращении рыбаков с «Норда»
09:06 В стране и мире
Видео
В Сети опубликованы кадры первых найденных вещей на месте крушения Boeing 737
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Британский журналист назвал русский банный веник «оружием войны»
Видео
Искры и потеря равновесия: жесткая посадка F-15 попала на видео
Видео
Актриса, у которой нет «Оскара»: собака притворялась бездомной ради бургеров
Ученые рассказали, какая пища предотвращает рак
Видео
Грузинский боксер «вскипел» после проигрыша и избил тренера
Видео
Васильев отреагировал на критику «Модного приговора» финской журналисткой
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.