Воскресник в парке «Патриот»: военные ЗВО с семьями благоустроили стройплощадку Главного Храма ВС РФ

Военнослужащие 1-ой танковой армии ЗВО вместе со своими семьями необычно провели выходные.

Они провели воскресник и вывезли с площадки осенние листья, сухие ветки и бытовой мусор с площадики Главного храма Вооруженных Сил. Свой вклад в строительство внесли больше трехсот человек.

Напомним, что инициатива строительства главного храма ВС РФ принадлежит главе оборонного ведомства страны Сергею Шойгу. Его идею горячо поддержали самые разные люди: журналисты и актеры, политики и общественники, певцы и музыканты.

Строительные работы ведутся исключительно на народные пожертвования. Открыт специальный банковский счет, на который каждый желающий может перечислить любую необременительную для него сумму и почувствовать свою причастность к большому и благородному делу. На сегодняшний день общими усилиями уже собран 1 220 880 163 рублей, и сбор продолжается.

Если вы, как и многочисленные герои нашей постоянной рубрики «Построим храм вместе!» готовы оказать посильную помощь строителям, то на нашем сайте, пройдя по этой ссылке, вы найдете всю необходимую информацию, включая банковские реквизиты для перечисления средств.