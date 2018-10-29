Разрушительный тандем: расчеты «Градов» при помощи БПЛА уничтожили КП «противника» в ВВО

Артиллеристы и разведчики ВВО уничтожили командный пукнт «противника» в Бурятии.

Благодаря беспилотникам, а также также переносным станциям радиолокационной разведки, расчеты реактивных систем залпового огня «Град» получали информацию об условном противнике еще по пути в назначеный район.

Боевые машины на позиции, беспилотники вновь уточнют координаты, всего несколько минут на анализ данных, и артиллеристам звучит команда «Огонь!».

Особенностью учений стала постоянная смена событий на поле боя. Однако, маневры в таком формате отрабатываются в Вооруженных Силах уже не в первый раз. Военнослужащие вновь среагировали на «угрозу» практически мгновенно.