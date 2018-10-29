Т-72, «Гвоздика» и мотострелки разгромили «террористов»: яркие кадры учений в Таджикистане

В Таджикистане, на полигоне Ляур, прошел завершающий этап батальонно-тактических учений. На нем были проведены мероприятия по обороне российских военных объектов от нападения условных боевиков.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в ходе учений незаконные вооруженные формирования хотели захватить важные военные объекты, однако военнослужащие 201 военной базы успешно отразили нападение на один из объектов, после чего приступили к разведывательно-поисковым действиям. В итоге главные силы НВФ «были уничтожены».

Мотострелки действовали при поддержке танковой роты на Т-72 и артиллерийских подразделений со 120 мм минометами и самоходными артиллерийскими установками 2С1 «Гвоздика».

Особенностью прошедших мероприятий стало применение новых форм и методов ведения боевых действий, главным образом отражение нападения НВФ с участием террористов-смертников и «джихад-мобилей», а также отработаны вопросы уничтожения беспилотных летательных аппаратов противника, в том числе ударных.

Всего в учении приняли участие порядка 500 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц техники.