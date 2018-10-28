Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вернулся на базу Балтийского флота из дальнего похода

На базу Балтийского флота из дальнего похода вернулся сторожевик «Ярослав Мудрый». У причала экипаж встречали родственники и представители командования, сообщает пресс-служба ЗВО по Балтфлоту.

Начальник штаба Балтфлота вице-адмирал Игорь Мухаметшин поздравил экипаж с успешным выполнением задач в океанском плавании.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вышел из главной базы Балтийского флота города Балтийска 15 апреля 2018 года и преодолел расстояние в 30 тысяч морских миль. Дальний поход проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России. «Ярослав Мудрый» охранял от пиратов гражданские суда в районе Аденского залива и Африканского рога и участвовал в маневрах ВМФ России. Основными задачами похода являлись демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки в составе группировки кораблей ВМФ в Средиземном море.

Члены экипажа, которые особенно проявили себя во время полугодового похода, награждены знаками отличия.

Во время похода экипажем сторожевого корабля Балтийского флота были проведены учения и тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне, обеспечению навигационной безопасности, организации связи и управления. Свою морскую выучку совершенствовали морские пехотинцы, находившиеся на борту корабля. Они провели десятки занятий по огневой подготовке с выполнением практических стрельб из различных видов стрелкового оружия.