В Нижнем Новгороде открыли мемориал военным разведчикам

В Нижнем Новгороде открыли мемориальный комплекс, посвященный военным разведчикам. Он появился по инициативе действующих офицеров и ветеранов боевых действий.

Созданный скульпторами образ увековечивает память о тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, и о тех, кто прошел Афганистан и другие локальные военные конфликты.

В центре композиции - четырехметровая бронзовая фигура военнослужащего, приземлившегося в тылу противника на парашюте.

После церемонии открытия мемориала свои боевые навыки продемонстрировали современные разведчики. Помимо военнослужащих и ветеранов, участниками церемонии стали сотни школьников и юнармейцев Нижегородской области.