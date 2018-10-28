«Юнармия» провела в Москве флешмоб «Сделаем мир добрее»

В центре Москвы прошла акция «Юнармии», направленная на поддержание бодрости духа жителей. Юнармейцы по очереди подходили к случайным прохожим и желали им всего хорошего: кому-то хорошего дня, кому-то вечера, кому-то чаще улыбаться и меньше грустить.

Флешмоб возымел успех. Никто из оказавшихся рядом с юнармейцами москвичей не остался равнодушным. Все тут же начинали улыбаться и желать чего-то в ответ. Акция на Ленинском проспекте прошла под девизом «Сделаем мир добрее». Ребятам удалось вызвать улыбку даже у самых суровых горожан и гостей столицы.