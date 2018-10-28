Входивший в систему обороны Ленинграда и восстановленный дот № 467 станет музеем

В Санкт-Петербурге завершено восстановление долговременной огневой точки № 467. Все работы выполнили военнослужащие отдельной бригады связи ЗВО. Теперь дот станет музеем. В первую очередь необходимо было восстановить первозданный облик инженерного сооружения, это одноэтажное здание с четырьмя амбразурами.

Связисты сумели реконструировать главные элементы. В помещении также были укреплены перекрытия, оборудованы огневые точки, расчищена площадка перед дотом и подведено электричество.

В ближайшее время в музее заработает экспозиция, активное участие в наполнении которой примут бойцы поисковых отрядов. Зрители смогут увидеть архивные документы, карты и схемы, фотографии военных лет, а также обнаруженные в местах кровопролитных боев образцы оружия и экипировки солдат и офицеров.

Ранее военнослужащие ЗВО приступили к восстановительным работам в артиллерийской дерево-земляной огневой точки «Моська» и доте № 7, расположенных на Сестрорецком рубеже.

Сестрорецкий рубеж Карельского укрепленного района в 1941-1944 годах служил основной линией обороны Ленинграда на северном направлении. В настоящее время здесь размещен выставочный комплекс с уникальными защитными сооружениями тех лет, многие из которых были экспериментальными образцами и определили развитие инженерного искусства: кривоствольные башенные установки, бронеколпаки, пехотные щитки, сборные пулеметные сооружения, танковые огневые точки, артиллерийские полукапониры.