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Армейской авиации Воздушно-космических сил РФ исполняется 70 лет

Роман Захаров
00:00 28.10.2018
28 октября 1948 года была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. Она положила начало армейской авиации как отдельному роду авиации ВВС.

В нынешнем году с подразделениями армейской авиации проведено более 100 летно-тактических учений различного уровня.

Экипажи ударных, транспортно-боевых и транспортных вертолетов приняли участие практически во всех учениях Воздушно-космических сил, Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также в различных международных учениях, включая «БАРС-2018», «Авиаиндра-2018», «Взаимодейтсвие-2018» «Мирная миссия-2018», и других.

Впервые в итоговых учениях Вооруженных Сил Российской Федерации, в маневрах «Восток-2018», было задействовано более 150 вертолетов армейской авиации.Общий налет экипажей по итогам года составляет более 40 тысяч часов. При этом более 20 процентов полетов выполнялись в ночных условиях.

План боевой подготовки выполнен в полном объеме.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, 28 октября 1948 года была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами. Она положила начало армейской авиации как отдельному роду авиации ВВС.

За более чем полувековую историю армейской авиации ее экипажи выполняли задачи во многих «горячих точках» как на территории России, так и за пределами нашего государства.

Сегодня на вооружении армейской авиации ВКС находятся такие вертолеты, как Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М, Ми-26, Ми-24 и Ми-8 различных модификаций, а также учебные вертолеты «Ансат-У» и Ка-226.

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