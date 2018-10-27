Отправка гумконвоя в лагерь «Рукбан» в Сирии сорвана из-за действий США

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. С начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1972 гуманитарные акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3084,8 тонны. Сирийским правительством и российским Центром по примирению враждующих сторон выполнена масштабная подготовительная работа по созданию условий для отправки гуманитарного конвоя в лагерь «Рукбан» в районе Эт-Танф. Проведено несколько встреч с сотрудниками ООН, а также представителями США, контролирующими данный район. Осуществлена рекогносцировка маршрута движения, налажено взаимодействие.

В результате достигнута договоренность с Управлением координации гуманитарных вопросов ООН об отправке гуманитарного конвоя с грузом продуктов и лекарственных средств общим весом более 450 тонн. Доставка была запланирована на сегодня. Тем не менее, в очередной раз из-за действий американской стороны, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности в созданной вокруг своей базы в Эт-Танфе 55 километровой зоне, отправка конвоя была сорвана. Представители ООН официально сообщили о его отмене, сославшись на отсутствие гарантий безопасности. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенанта Валерий Савченко.

Таким образом, группировка «Джейш Магавир Ас-Саура», которой американцы доверили сопровождение конвоя, не смогла обеспечить необходимые условия для успешного осуществления гуманитарной миссии. Вопрос предоставления гарантий безопасности международных конвоев внутри 55 километровой зоны, находящейся под контролем США, остается открытым. Без таких гарантий передвижение гумконвоев чрезвычайно опасно, поскольку в районе Эт-Танф находится большое количество вооруженных и никому не подконтрольных боевиков, способных на любые провокации.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы западных окраин города Алеппо и населенного пункт Телль-базам (дважды) провинции Хама.

Российский центр по примирению очередной раз призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.