Около 18 тысяч человек посетило акцию в Казани, посвященную службе по контракту

В Казани прошла акция «Военная служба по контракту - твой выбор», которую посетило около 18 тысяч человек. Из них более 1,5 тысячи пришли на пункты отбора на контрактную службу.

Некоторые молодые люди записывались в призывники прямо во время акции. Таких набралось более 140 человек. Все они изъявили желание служить и получили всю интересующую информацию от офицеров, которые работали в пунктах отбора. Они рассказали потенциальным контрактникам о правилах приема на службу, о том, как она проходит и что ждет добровольцев.

Казань впервые стала местом проведения подобной акции. Всего же за минувший год по стране прошло 320 подобных мероприятий в разных городах.