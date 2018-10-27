Стратегические ракетчики проходят переподготовку на новые ПГРК «Ярс»

В Йошкар-Олинском ракетном соединении РВСН завершился очередной этап переподготовки офицеров на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Очередной этап переподготовки прошли около 100 военнослужащих.

Программу подготовки для офицеров организовали исходя из занимаемых ими должностей. Это прежде всего боевые расчеты пуска, связисты, специалисты систем энергоснабжения и механики-водители автономных пусковых установок.

Военнослужащие скрупулезно изучили не только тактико-технические характеристики агрегатов, но и теоретические основы работы с ПГРК. Это оборудование узлов комплекса, системы управления и связи, охраны и обороны, а также основы боевого применения.

Процесс переобучения поэтапный. На первых порах военнослужащие получают теоретические знания на базе ракетного соединения. На втором этапе занятия проходят на космодроме Плесецк, а оттачивают свое мастерство и знания ракетчики уже непосредственно в полку при вводе комплекса в эксплуатацию. При этом на каждом этапе переподготовки военнослужащие сдают зачеты и экзамены.

В прошлом году в Архангельской области переподготовку прошли около тысячи военнослужащих перевооружаемых соединений.