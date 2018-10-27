Корабль Балтфлота «Перекоп» совершил деловой заход на Кипр

Корабль Балтийского флота «Перекоп», который выполняет задачи учебного похода в Средиземное море, совершил деловой заход на Кипр с целью пополнения запасов. На его борту находятся около 300 курсантов, а также преподаватели Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова и филиала ВУНЦ ВМФ из Калининграда.

В частности, планом захода в порт Лимасол с 27 по 28 октября предусматривается пополнение корабельных запасов до требуемых норм. Кроме того, российские военные моряки и курсанты военно-морских институтов из Калининграда и Севастополя смогут посетить местные достопримечательности и отдохнуть на берегу.

Также за время похода будущие военно-морские офицеры получат возможность освоить практические навыки по специальности в различных широтах Мирового океана с учетом их навигационных особенностей.

В четверг, 18 октября, учебный корабль «Перекоп» под командованием капитана 2-го ранга Владимира Черокова вышел из Севастопольской бухты и отправился в поход вокруг Европы, на Балтику.