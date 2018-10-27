Копию Знамени Победы доставили в Национальный музей Татарстана на вечное хранение

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин передал копию Знамени Победы Национальному музею Республики Татарстан на вечное хранение. Произошло это при проведении акции «Военная служба по контракту - твой выбор» в Казани.

Как заявил Фомин на торжественной церемонии, передача копии «священной воинской реликвии» - Знамени Победы - произошла в честь славных выдающихся побед на полях сражений прошлых эпох. Помимо этого знамени, музей также получил боевые знамена воинских частей, зародившихся в Татарстане.

Генерал подчеркнул, что знамена являются символами мужества и героизма, народного единства и служения Родине, и выразил уверенность в том, что они «займут достойное место в зале боевой славы Национального музея Республики Татарстан».

Фомин также напомнил, что более 560 тысяч жителей республики ушли на фронт, свыше 300 тысяч не вернулись домой и более 220 татарстанцев отмечены званием Героя Советского Союза.