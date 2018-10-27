Порхай, как бабочка: эффектные кадры совместных российско-пакистанских учений в горах

Российские и пакистанские военные уничтожили в горах отряд условных террористов. Согласно легенде международных учений, боевики оборудовали лагерь в труднодоступной местности на высоте полутора тысяч метров.

По традиции, пакистанские военнослужащие начинают учения громким боевым кличем. Они проводят маневры с российскими военными из соображений безопасности. Восточные мужчины тренируются даже без касок, обязательных у россиян. В 2016 году во время первых учений бойцы пакистанского спецназа стояли на горе даже без страховки, и служащим из России пришлось объяснить им, что жизнь надо ценить.

Снаряжения и опыта у бригады из Карачаево-Черкессии в разы больше – на скалы военной базы они взлетают за секунды, а потом так же молниеносно спускаются с оружием. В конце учений бойцы обмениваются касками и бронежилетами - на полигоне нет культурных различий и языковых барьеров.

База, на которой прошли совместные учения, ранее была британским санаторием. Ее окружают уютные домики и потрясающие горные виды. Здесь каждый военнослужащий мечтает, чтобы выстрелы звучали только на учениях.