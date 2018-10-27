Массовое десантирование и уничтожение «неприятеля»: опубликованы кадры от первого лица с российско-египетского учения «Защитники дружбы»

На базе 27 батальона специального назначения Республики Египет состоялась церемония закрытия совместного российско-египетского тактического учения «Защитники дружбы-2018».

Одним из запоминающихся моментов церемонии стало награждение отличившихся военнослужащих парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет медалями Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества». Медали десантникам Египта вручил заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Вязников.

В ходе учения десантники двух стран вырабатывали единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения задач, а также захвата населенного пункта с условными террористами.

Тактическое учение проходило в одном из районов Каира в пустынной местности с сухим субтропическим климатом. В нем принимали участие усиленная парашютно-десантная рота Воздушно-десантных войск России и рота парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет.

За время подготовки и проведения учения военнослужащие Египта и России совершили прыжки с парашютным и системами Д-10, Т-10, Арбалет-1,Арбалет-2. Десантирование осуществлялись с высоты 800 и 2000 метров из самолета ИЛ-76 и C-130 Hercules и вертолета Ми-17.