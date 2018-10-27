В Минобороны рассказали о работе военных психологов

Специалисты, оказывающие психологическую помощь солдатам и офицерам российской армии, должны как можно лучше представлять себе жизнь бойца на передовой. Для этого им необходимо работать не в глубоком тылу, а как можно ближе действующей армии, таким мнением поделился с журналистами заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Как подчеркнул замминистра обороны РФ, «Школа военных психологов» стала одним из самых масштабных сборов специалистов-психологов за последнее время в российской армии. В сборах приняли участие более 120 руководителей психологических служб военных округов и флотов.

«Мы на этой неделе завершаем сборы психологов Вооруженных Сил РФ. В таком масштабе мы проводим его впервые - были занятия в течение недели, были задействованы военные учебные заведения и воинские части. Психологи не просто получали новые знания лекционным способом, они на практике отрабатывали те методики и навыки, которые им необходимы в войсках», - рассказал журналистам Картаполов.

Он отметил, что подобные учения имеют важное значение в условиях, когда перед военными психологами встают все новые и новые задачи.

«Мы существенно расширили потенциал и деятельность психологической службы в целом, мы начинаем психологическое сопровождение и проверку психологического состояния человека уже в военном комиссариате, либо на пункте отбора кандидатов на военную службу по контракту. Своего рода это сито, которое не позволит, чтобы в ряды Вооруженных Сил пришел человек, имеющий определенного рода отклонения», - сказал Картаполов.

При этом генерал-полковник подчеркнул, что «с другой стороны, мы сразу получаем психологический портрет человека, который потом его сопровождает на всем периоде службы».