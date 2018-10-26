В Крыму открыли бюст дважды Герою СССР Амет-Хану Султану

Бюст дважды Герою Советского Союза, легендарному летчику Амет-Хан Султану установили у входа в школе города Алупки, названной его именем.

Установка памятника прошла в рамках проекта общественного движения «Герои Крыма», сам памятник изготовлен за личные средства, а его открытие приурочено к годовщине дня рождения героя.

На церемонии открытия присутствовали представители местной власти, ветераны, школьники, члены военно-патриотического движения «Юнармия».

«На дворе такое врем, что нам сегодня необходимо растить новых патриотов. А кто им нужен? Им нужен настоящий пример. И этот пример - Амет-Хан Султан, потому что школа имени Амет-Хан Султана, музей есть его имени. Мы решили общественным движением "Герои Крыма" , председателем которого я являюсь, поставить бюст», - отметил член штаба Общероссийского народного фронта, председатель движения «Герои Крыма» Ибраим Ширин.

В годы Великой Отечественной легендарный летчик-ас совершил 603 боевых вылета, сбил лично 30 самолетов люфтваффе, еще 19 били сбиты в составе его эскадрильи.

«Внимание, в небе "Черный дьявол", такая кличка закрепилась за Амет-Хан Султаном», - рассказал научный сотрудник крымско-татарского музея культурно-исторического наследия Мустафа Мустафаев.

В послевоенное время Амет-Хан Султан также продолжал служить Отечеству. Он был летчиком-испытателем Летно-исследовательского института в Жуковском, получил звание заслуженного летчика-испытателя, лауреата Государственной премии СССР. Погиб при испытании самолета в феврале 1971 года.