В Карелии открыли мемориал с именами более 3 тыс. героев Великой Отечественной

Мемориал в виде стены с именами 3342 воинов Карельского фронта, павших в годы Великой Отечественой войны, открыли на железнодорожной станции Раменцы в Сегежском районе Карелии.

На церемонию открытия приехали родственники погибших советских воинов, похороненных в братской могиле, ветераны войны. Они возложили цветы к памятнику героям. В мероприятии также принимали участие заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты Елена Цунаева.

Нургалиев рассказал, что в годы Великой Отечественной бойцы Карельского фронта не позволили фашистам взять под контроль железную дорогу, которая, по сути, обеспечивала жизнедеятельность СССР.