Как выглядит крупнейший склад с боеприпасами в Европе: эксклюзив «Звезды»

Как рассказал начальник ОГРВ в Приднестровском регионе Республики Молдова Дмитрий Зеленков, российский воинский контингент выполняет здесь важнейшие задачи.

«Первая задача, она же основная, - безусловно, поддержание подразделения ОГРВ в постоянной боевой готовности. Вторая задача - оборона объектов, находящихся под охраной оперативной группы и принадлежащих ей. Здесь у нас есть очень большой склад боеприпасов, оставшийся с советского периода», - объяснил Зеленков.

Один из крупнейших в Восточной Европе склад с боеприпасами расположен в селе Колбасна. Его тщательно охраняет оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье, а также местные военные.

По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в селе Колбасна хватит на десятилетия войны. Некоторые специалисты не исключают, что если эти запасы взорвутся, то детонация может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы в Хиросиме. Именно поэтому российский контингент тщательно охраняет этот склад от возможных ЧП, в том числе от пожаров.

Жизни и службе российского воинского контингента в непризнанной республике будет посвящен новый выпуск программы «Военная приемка». В 1992 году там прошел вооруженный конфликт, урегулированный с помощью российской армии. Ведущий Алексей Егоров расскажет, как на протяжении 27 лет наши миротворцы следят за тем, чтобы этот конфликт не вспыхнул вновь. Смотрите новый выпуск «Военной приемки» 28 октября в 09:55 на телеканале «Звезда».