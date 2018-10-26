Спецназ ЮВО и Пакистана уничтожает боевиков на скалах: кадры учений «Дружба-2018»

Согласно легенде учений, террористы закрепились в пещере на склоне горы, оборудовав командный пункт и склад боеприпасов.

Российские и пакистанские военные провели поиск условного противника, после чего совершили спуск с использованием горного снаряжения.

Также военнослужащие ЮВО отработали задачи прикрытия и обороны позиций и переправ в горах.

В учебно-боевой операции были задействованы военнослужащие подразделения специального назначения мотострелковой (горной) бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике, а также подразделения спецназа Пакистана.