Спецназ ЮВО и Пакистана уничтожает боевиков на скалах: кадры учений «Дружба-2018»
Спецназовцы ЮВО и Пакистана совместно уничтожили базу условного НВФ в горах на учениях «Дружба-2018».
Согласно легенде учений, террористы закрепились в пещере на склоне горы, оборудовав командный пункт и склад боеприпасов.
Российские и пакистанские военные провели поиск условного противника, после чего совершили спуск с использованием горного снаряжения.
Также военнослужащие ЮВО отработали задачи прикрытия и обороны позиций и переправ в горах.
В учебно-боевой операции были задействованы военнослужащие подразделения специального назначения мотострелковой (горной) бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике, а также подразделения спецназа Пакистана.