Морская авиация поднята по тревоге в Крыму

В маневрах задействованы фронтовые бомбардировщики, разведчики, истребители, вертолеты и военно-транспортные самолеты, сообщил представитель ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

«К мероприятиям с выполнением практических действий привлечены самолеты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, самолеты Ан-26, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, вертолеты Ми-8 и Ка-27, всего - более 30 единиц из состава Морской авиации и Противовоздушной обороны ЧФ», - уточнил сказал.

Летчики вышли из под удара условного противника, провели перебазирование на запасные аэродромы, а также воздушные бои. Также была отработана тактическая и оперативная маскировка.

Ранее экипажи истребителей Су-30СМ авиации ЮВО выполнили полеты в сложных условиях горно-лесистой местности Кубани.