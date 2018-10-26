«Терминаторы» Ми-8АМТШ уничтожили «диверсантов» на Курилах

Согласно легенде учений, координаты попавшего в нештатную ситуацию летчика были определены с помощью его радиомаяка. На поиски была отправлена поисково-штурмовая группа вертолетов Ми-8АМТШ, сообщает пресс-служба округа.

Вертолеты обнаружили пилота и под прикрытием штурмовой группы эвакуировали его. Обнаруженные «диверсанты» были уничтожены с воздуха.

Ми-8АМТШ - транспортно-штурмовая модификация самого массового двухдвигательного вертолета в мире, Ми-8. Создан для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске.

Может оснащаться комплектом вооружения, эквивалентным Ми-24.