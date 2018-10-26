Встреча начальников генштабов вооруженных сил стран ОДКБ прошла в Казахстане

Россию представлял генерал армии Валерий Герасимов. Ключевой темой переговоров стала координация в сфере противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе.

«На заседании обсужден ряд вопросов, касающихся создания объединенной системы ПВО ОДКБ, создания материально-технических средств, а также военно-технического сотрудничества», - сказал первый замминистра обороны - начальник Генштаба вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Мурат Майкеев на брифинге после окончания заседания.

По словам Майкеева, участники встречи также обсудили обстановку в Центрально-Азиатском регионе.

Помимо этого, участники обсудили, как повысить авторитет ОДКБ на международной арене.