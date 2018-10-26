Воздушный бой в стратосфере: уникальные кадры работы экипажей Су-30 над Кавказским хребтом
Экипажи во время маневров поднялись на высоту свыше 12 тысяч метров для обеспечения преимущества над условным противником.
Экипажи оперативно-тактической авиации 4-й армии Южного военного округа были подняты по тревоге в рамках учений. Экипажи на самолетах Су-30 поднялись на высоту свыше 12 тысяч метров, чтобы обеспечить себе преимущество над условным противником.
Такой потолок полета доступен лишь асам, которые могут преодолеть нечеловеческие нагрузки. В роли противника выступили пилоты истребителей Су-30 ростовского авиаполка.
При отработке учебно-боевых задач экипажи выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет по условному противнику как в небе, так и на земле.