Собрано все лучшее: кадры испытаний Ми-28УБ в Тверской области

Модернизированные «Ночные охотники» поступили на службу в Тверской области. Летчики-инструкторы Центра армейской авиации проводят войсковые испытания новейшей версии ударного вертолета Ми-28УБ.

В этом ударном вертолете собрано все лучшее, начиная от пилотажно-навигационного комплекса, авионики, систем вооружения и заканчивая эргономикой кабины.

К испытаниям допущены самые опытные летчики центра. Полеты проводятся при низкой облачности и в дождливую погоду.

Главная задача Ми-28УБ - уничтожение танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

Максимальная скорость - 300 километров в час, практическая дальность - 450 километров.