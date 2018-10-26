Российские военные полицейские обеспечивают безопасность миссии ООН в Сирии

Российские военные полицейские вышли на маршруты патрулирования вместе с миссией ООН. Осмотр демилитаризованной линии у Голанских высот, происходит несколько раз в неделю.

Задача конвоев Организации объединенных наций - следить за режимом прекращения огня. А вот безопасность миссии обеспечивают наши специалисты. Практически все посты ООН, которые находятся на границе - уничтожены. В ближайшие несколько месяцев миротворцы планируют полностью восстановить свое присутствие у Голанских высот. Заново отстроить КПП и вернуть контингент.