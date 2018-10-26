Иностранные самолеты в течение недели 16 раз вели разведку возле границ РФ
На перехват самолетов-разведчиков 4 раза были подняты истребители из состава дежурных сил ПВО России.
Фото: navy.mil
За минувшую неделю разведку возле российских границ вели 16 иностранных летательных аппаратов. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
На перехват самолетов-разведчиков 4 раза были подняты истребители из состава дежурных сил ПВО России. Как отмечает оборонное ведомство, нарушения российских границ допущено не было.
На прошлой неделе разведку возле российских границ вели 19 иностранных самолетов.