Замминистра обороны РФ проинспектировал стройку филиала парка «Патриот» в Туле

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Тульскую область, чтобы проконтролировать ход строительства филиала парка «Патриот».

Стройка расположена за городом, и это дает возможность устроить обширную выставку. В прогулке по месту расположения будущих экспонатов Иванова сопровождал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Вместе они обсудили наполнение будущего парка.

Кроме стройки, Иванов и Дюмин также посетили два возводящихся для военнослужащих жилых дома.

Как сообщалось ранее, пять новых военно-патриотических парков «Патриот» появятся в России. Соответствующее распоряжение дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Новые парки будут располагаться в Санкт-Петербурге и Кронштадте, в Верхней Пышме Свердловской области, Севастополе, поселке Кильдинстрой Мурманской области и на острове Русский в Приморском крае.