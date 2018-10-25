Десантники РФ и Египта уничтожили «боевиков» в ходе совместных учений «Защитники дружбы - 2018»

Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ и парашютно-десантных войск Египта провели совместные учения «Защитники дружбы - 2018». В ходе основной фазы антитеррористических учений военнослужащие высадились с самолетов Ил-76 и C-130 Hercules и освободили населенный пункт от «боевиков» в условиях пустыни.

Всего в маневрах было задействовано более 15 вертолетов и самолетов. Военнослужащие десантировали 12 единиц боевой техники парашютным способом. Также на учениях высадились почти 300 десантников обоих государств.

Как уточнили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, десантирование личного состава проходило на две площадки приземления с высот 600, 1,8 тысячи и 2,2 тысячи метров. Кроме того, в ходе осуществления высадки основных сил десанта были применены парашютные системы Д-10, Т-10В и парашютные системы специального назначения «Арбалет-1», «Арбалет-2» и МС-5.

Также в районе проведения операции разведывательное подразделение осуществило десантирование беспарашютным способом из вертолетов S-61 Sikorsky с высоты 25 метров. После этого передовая группа провела доразведку объекта для корректировки удара основных сил десанта и блокирование дорог из населенного пункта.

После десантирования личного состава и техники основных сил десанта состоялись совместный захват населенного пункта и уничтожение отрядов условных террористов.