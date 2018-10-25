Минобороны РФ: деление террористов на «своих» и «чужих» подрывает усилия по борьбе с ними

Политика двойных стандартов отдельных стран и их попытки поделить террористов на «своих» и «чужих» подрывают мировые усилия по борьбе с этой угрозой. Об этом заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Как отметил замглавы ведомства, отдельные страны применяют выборочный подход в классификации экстремистских организаций.

«Политика двойных стандартов в сфере противодействия терроризму, тактика выборочного подхода при классификации деятельности лиц и организаций в качестве террористической деятельности, деление террористов на своих и чужих подрывают усилия всего международного сообщества в противодействии глобальной террористической угрозе», - указал он.

Кроме того, ранее, в ходе своего выступления на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине, Фомин заявлял, что Россия не станет вести переговоры с террористами, а будет уничтожать их на своих дальних подступах.

Также замминистра заявил в ходе своей речи, что атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим дронами управляли с самолета США Poseidon-8.