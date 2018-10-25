Минобороны РФ: атаковавшими Хмеймим дронами управляли с самолета Poseidon-8

Управление дронами, которые атаковали базу ВКС РФ в Сирии Хмеймим, велось с американского самолета-разведчика США Poseidon-8. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Ручное управление осуществляет не какой-то крестьянин, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление», - сказал он на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине (цитата по ТАСС).

По словам Фомина, на момент, когда 13 дронов шли на Хмеймим единым боевым порядком и управляемые общей командой, Poseidon-8 уже в течение восьми часов находился в акватории Средиземного моря.

Переход на ручное управление дронами, уточнил замминистра, произошел, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления.