Назван регион, в который сегодня направлены потоки боевиков из Сирии и Ирака

Азиатско-Тихоокеанский регион на сегодняшний день отличается политической и экономической стабильностью, однако и его не обошла стороной террористическая угроза. Об этом заявил замглавы военного ведомства РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, сюда в настоящее время перетекают выдавливаемые из Сирии и Ирака боевики.

Также Фомин добавил, что АТР сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся центров с беспрецедентным по масштабам интеграционным процессом. Однако при относительной финансово-экономической и политической стабильности регион продолжает сталкиваться с серьезными вызовами.