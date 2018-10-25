Назван регион, в который сегодня направлены потоки боевиков из Сирии и Ирака
Этот регион, по мнению замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина, отличается политической и экономической стабильностью, однако именно здесь наблюдается тенденция перетекания боевиков.
Фото: ТРК Звезда Алексей Иванов
Азиатско-Тихоокеанский регион на сегодняшний день отличается политической и экономической стабильностью, однако и его не обошла стороной террористическая угроза. Об этом заявил замглавы военного ведомства РФ генерал-полковник Александр Фомин.
По его словам, сюда в настоящее время перетекают выдавливаемые из Сирии и Ирака боевики.
Также Фомин добавил, что АТР сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся центров с беспрецедентным по масштабам интеграционным процессом. Однако при относительной финансово-экономической и политической стабильности регион продолжает сталкиваться с серьезными вызовами.