В Минобороны РФ рассказали о технической подготовке боевиков в Сирии

Сирийские боевики имеют возможность выходить на радиочастоты, на которых работают российские ВКС. Об этом заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, для этого нужно специальное оборудование.

Также замминистра подчеркнул, что боевики создают подобную технику не в кустарных условиях и не в Сирии, которая практически полностью освобождена от террористов.