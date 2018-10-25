В Минобороны РФ рассказали о технической подготовке боевиков в Сирии
По словам замглавы российского военного ведомства генерал-полковника Александра Фомина, террористы в Сирии имеют технические возможности выходить на радиочастоты, используемые российской авиацией.
Фото: Daniel Leal-Olivas Globallookpress
Сирийские боевики имеют возможность выходить на радиочастоты, на которых работают российские ВКС. Об этом заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
По его словам, для этого нужно специальное оборудование.
Также замминистра подчеркнул, что боевики создают подобную технику не в кустарных условиях и не в Сирии, которая практически полностью освобождена от террористов.