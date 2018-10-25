В Минобороны РФ рассказали о причинах начала операции ВКС РФ в Сирии

Россия не сомневалась, когда Сирия попросила о помощи в борьбе с террористами. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, с террористами нельзя договориться, а их нужно уничтожать «на дальних подступах», и именно поэтому именно поэтому мы ни на секунду не сомневались, когда законное сирийское правительство в сентябре 2015 года пригласило Россию в лице ВКС страны, чтобы оказать помощь в ликвидации международных террористов в этой стране

В результате этого сирийским войскам при поддержке ВКС РФ удалось очистить практически всю территорию страны от террористов, сказал Фомин.

Сегодня в арабской стране сегодня налаживается мирная жизнь, а мирные жители активно возвращаются в свои дома.