Военный спутник «Космос - 2528» принят на управление ВКС РФ

Военный спутник, запущенный ранее с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» принят на управление наземными средствами ВКС РФ. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В сообщении также сказано, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а его бортовые системы функционируют нормально.

Также после принятия на управление космическому аппарату военным ведомством присвоен номер «Космос - 2528».

Ранее «Союз-2.1б» с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк.