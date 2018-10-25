На Су-30СМ от первого лица: уникальные кадры полета истребителя на сверхмалых высотах

Экипажи истребителей Су-30СМ авиации ЮВО выполнили полеты в сложных условиях горно-лесистой местности Кубани. Об этом сообщает пресс-служба округа.

В ходе выполнения полетов экипажи самолетов отработали элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на предельно малых высотах до 100 м, приемы ведения воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.

Кроме того летчики отработали посадку с одним условно неработающим двигателем с уходом на второй круг, пуски неуправляемых ракет по наземным целям, а также применили системы наведения при стрельбе из авиационной 30-миллиметровой пушки.

Полеты продлятся в течение трех дней. За все летные смены экипажи совершат более 40 зачетных полетов, 20 из них пройдут в ночных условиях. В полетах задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационной части.