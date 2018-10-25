Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

На Су-30СМ от первого лица: уникальные кадры полета истребителя на сверхмалых высотах

Алексей Савелов
04:00 25.10.2018
Кроме того, летчики на Кубани также отработали посадку с одним условно неработающим двигателем, пуски неуправляемых ракет, а также применили системы наведения при стрельбе из 30-миллиметровой авиапушки.

Экипажи истребителей Су-30СМ авиации ЮВО выполнили полеты в сложных условиях горно-лесистой местности Кубани. Об этом сообщает пресс-служба округа.

В ходе выполнения полетов экипажи самолетов отработали элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на предельно малых высотах до 100 м, приемы ведения воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.

Кроме того летчики отработали посадку с одним условно неработающим двигателем с уходом на второй круг, пуски неуправляемых ракет по наземным целям, а также применили системы наведения при стрельбе из авиационной 30-миллиметровой пушки.

Полеты продлятся в течение трех дней. За все летные смены экипажи совершат более 40 зачетных полетов, 20 из них пройдут в ночных условиях. В полетах задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационной части.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.10.2018, 12:59
Вопрос жизни и смерти: кому положены бесплатные лекарства
Дата24.10.2018, 17:46
Армейские международные игры - 2019 планируется провести в 11 странах
Дата23.10.2018, 13:03
«Красно-белая» интрига: кто возглавит «Спартак» после Карреры
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата24.10.2018, 12:57
Программа «Сближение»: для российской армии создадут «умные боеприпасы»
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.