Военные РФ ведут огонь из винтовки М4: кадры российско-пакистанских маневров

Российские и пакистанские военнослужащие в рамках учения «Дружба-2018» провели стрельбы из штатного вооружения двух стран. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По итогам проведения состязания военнослужащие обеих стран набрали одинаковое количество баллов и уничтожили более 500 мишеней.

В ходе мероприятия спецназовцы двух стран обменялись опытом стрельбы из различного вооружения и изучили его особенности. В частности, российские разведчики опробовали в действии, стоящие на вооружении Пакистана, 5,56-миллиметровой винтовки М4 и 9-мм пистолеты Glock, штурмовые пулеметы Minimi M249, легкие пулеметы LMG и аналоги ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 китайского производства, АК-47 - пакистанского производства

Пакистанские военнослужащие выполнили стрельбы из российских автоматов АК-74М и АКМС с прибором бесшумной стрельбы, пулеметов Калашникова ПКМ и «Печенег», винтовок снайперских специальных «ВСС», автоматов специальных АС «Вал», а также пистолетов самозарядных специальных ПСС и бесшумных ПБ.

Военнослужащие вооруженных сил Пакистана с особым интересом отнеслись к стрельбе из автоматов специальных «Вал».

Кроме того, военнослужащих Пакистана заинтересовал нож разведчика стреляющий «НРС-2».

В ходе мероприятия снайперы России и Пакистана обменялись опытом в выверке оптических прицелов и стрельбе из российских снайперских винтовок «Винторез» и «СВД», а также, стоящих на вооружении Пакистана, снайперских винтовок «Remington» М700 и М24.

Ведение огня из всех типов оружия производилось по мишеням, имитирующим живую силу уловного противника, на расстояниях от 50 до 500 метров.

В совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2018», которое проводится с 21 октября по 4 ноября, принимают участие более 70 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесии. Мероприятие направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Учения ежегодно проводятся с 2016 года. В прошлом году российско-пакистанские учения «Дружба-2017» проходили в России на территории Карачаево-Черкесской Республики.