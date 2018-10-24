Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Минобороны РФ пригласит США на Армейские международные игры

Алексей Савелов
22:50 24.10.2018
Всего приглашение поучаствовать в АрМИ-2019 российское военное ведомство отправит 86 странам.
Минобороны РФ пригласит США на Армейские международные игры
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Приглашения принять участие в  Армейских международных играх-2019 получат военные ведомства США, Мексики, Кубы, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Азии и Африки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, такую возможность также получат команды из 11 стран южно-американского континента.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщил, что российское военное ведомство пригласит 86 стран принять участие в АрМИ-2019.

Пятые Армейские международные игры пройдут с третьего по 17 августа 2019 года на территории одиннадцати стран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.10.2018, 12:59
Вопрос жизни и смерти: кому положены бесплатные лекарства
Дата24.10.2018, 17:46
Армейские международные игры - 2019 планируется провести в 11 странах
Дата23.10.2018, 13:03
«Красно-белая» интрига: кто возглавит «Спартак» после Карреры
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата24.10.2018, 12:57
Программа «Сближение»: для российской армии создадут «умные боеприпасы»
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:43 В стране и мире
Видео
Путин пообещал зеркально отреагировать на поставки новых ракет США в Европу
21:11 В стране и мире
Видео
Очевидец рассказал, что происходило после инцидента с эскалатором в римском метро
19:38 В стране и мире
Видео
Вода смыла мост в Туапсе: введен режим ЧС из-за потопа
18:32 Армия
Видео
Штурм здания с «террористами»: опубликованы кадры с тренировки отряда спецназа ВС РФ
18:25 В стране и мире
Видео
ЦСКА опубликовал официальное заявление по инциденту с эскалатором в метро Рима
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Светлану Лободу срочно прооперировали
Видео
Сильнейший ураган утопил целый остров на севере Тихого океана
Видео
В Самаре строительный кран упал на грузовик
Видео
Строители вытащили из воды съехавший пролет Крымского моста
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Разработан эффективный метод бросить курить
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.