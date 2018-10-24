Минобороны РФ пригласит США на Армейские международные игры

Приглашения принять участие в Армейских международных играх-2019 получат военные ведомства США, Мексики, Кубы, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Азии и Африки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, такую возможность также получат команды из 11 стран южно-американского континента.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщил, что российское военное ведомство пригласит 86 стран принять участие в АрМИ-2019.

Пятые Армейские международные игры пройдут с третьего по 17 августа 2019 года на территории одиннадцати стран.