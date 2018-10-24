Штурм здания с «террористами»: опубликованы кадры с тренировки отряда спецназа ВС РФ

Бойцы подразделений российской армии 24 октября отмечают профессиональный праздник. Спецназ - элита вооруженных сил с точки зрения боеспособности и профессионализма.

Телеканал «Звезда» публикует уникальные кадры с тренировки отряда спецназовцев в Псковской области.

В бронеавтомобиле «Тигр» - подразделение разведчиков, которые вооружены до зубов. Арсенал включает в себя гранатомет, пулемет «Печенег» и крупнокалиберный «Корд».

Разведчики бригады специального назначения - это самое подготовленное и оснащенное подразделение российских вооруженных сил. Каждый день бойцы совершенствуют свои навыки, в том числе и на особой штурмовой полосе.

«Что должен уметь спецназовец? Он должен уметь все! Потому что это универсальный боец, выполняющий любые задачи, которые ставит ему командование», - рассказал «Звезде» командир группы специального назначения Дмитрий.

В ходе тренировки бойцы спецназа отработали штурм здания, захваченного «террористами». Группа действует молниеносно. Через несколько секунд задача выполнена.