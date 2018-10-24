Представители Общественного совета МО РФ встретились с моряками Тихоокеанского флота

Представители Общественного совета при Министерстве обороны прибыли во Владивосток, чтобы познакомиться с условиями, в которых живут и работают военнослужащие. Для гостей провели обзорную экскурсию по большому противолодочному кораблю Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц». Продемонстрировали корабельную артиллерийскую установку АК-100, зенитные ракетные комплексы «Кинжал».

Моряки пообщались с гостями и рассказали о том, как устроен их быт. По словам главы Общественного совета, все вопросы, которые интересовали военнослужащих во время личных встреч, будут переданы руководству Минобороны.

Рабочая группа побывала и в филиале Нахимовского военно-морского училища. Проверяющие осмотрели учебные и жилые корпуса, пообщались с курсантами.