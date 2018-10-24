Шойгу прибыл в Минск на заседание совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Минск, где пройдет заседание коллегии военных ведомств России и Белоруссии, посвященное совместным действиям по поддержанию стабильности и безопасности в регионе, сообщила пресс-секретарь российского министра Россияна Марковская.

Также на коллегии будет обсуждаться реализация плана мероприятий министерств обороны двух государств, в том числе подготовка и проведение совместного оперативного учения «Щит Союза - 2019».

Кроме того, особое внимание будет уделено совместной подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам заседания будет подписан ряд документов по дальнейшему развитию интеграционных процессов в военной сфере Российской Федерации и Республики Беларусь.