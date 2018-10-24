Используя уроки Сирии: саперы на Сахалине провели разминирование методом «подкова»

На Сахалине военные саперы отработали разминирование методом «подкова». Данный метод успешно показал себя во время операции ВС РФ в Сирии. Его суть состоит в том, что саперы выстраиваются большим полукругом и в таком порядке прочесывают местность.

Как говорят саперы, метод «подкова» был разработан на основе опыта боевых действий и позволяет гарантированно обезвредить заминированные маршруты.

Военнослужащие действовали на марше в составе головного дозора, проверяя дорогу на отсутствие установленных минных полей и проводя инженерную разведку движения бронетехники. Так, в ее ходе были отработаны обнаружение и обезвреживание противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств, замаскированных растяжек с помощью накладных зарядов.

Также подразделениями были отработаны вопросы отражения воздушного налета авиации «противника» и ударных БЛА.