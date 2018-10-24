«Вихрем пронеслись»: армейский спецназ уничтожил базу «боевиков» под Тамбовом

Военнослужащие бригады специального назначения ЗВО провели маневры в Тамбовской области в условиях, максимально приближенных к боевым.

Спецназу была поставлена задача обнаружить в заданном квадрате и уничтожить базу условных боевиков.

После десантирования с вертолета и получения информации с помощью беспилотников военнослужащие элитного подразделения провели штурм. В его результате все «террористы» были ликвидированы, а схроны с оружием и база уничтожены.

Напомним, сегодня, 24 октября, в российской армии отмечается День подразделений специального назначения.